Пинзеник: Україна скочується до дефіцитів початку 90-х років

Колишній міністр фінансів України Віктор ПИНЗЕНИК не виключає, що країна може скотитись до дефіцитів початку 90-х років минулого століття.

Про це він заявив «Дзеркалу тижня» (№ 35 (763) від 19 - 25 вересня 2009 р.), коментуючи проект державного бюджету на 2010 рік, представлений Кабінетом міністрів.

«Усе колись закінчується, - сказав він, - і нинішня ситуація не може тривати вічно”. За його словами, “країна скочується до дефіцитів початку 90-х років”. “Якщо пам’ятаєте, 1992-й досі був єдиним роком, коли дефіцит бюджету України вимірювався двозначним числом», - підкреслив колишній міністр фінансів.

Він зазначив, що поки що спостерігається виконання доходів загального фонду бюджету на рівні 82%, проте ситуація погіршується: доходів буде зібрано не 184 млрд. грн., як мало би бути згідно з бюджетом-2009.

«Моя оцінка – 161-162 млрд. грн., навіть не 184. І вже ніяк не 218,9, як у бюджетному проекті-2010», - наголосив В.ПИНЗЕНИК.