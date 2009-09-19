Ющенко назвав головні чинники конкурентоспроможності країни

Технології та інтелектуальний потенціал нації - головні чинники, що визначають конкурентоспроможність країни.

Про це Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявив у привітанні конструкторам і раціоналізаторам з нагоди їхнього професійного свята.

Текст вітання розміщено на офіційному сайті глави держави.

За словами В.ЮЩЕНКА, від учених, конструкторів та представників технічної інтелігенції великою мірою залежить успіх України на міжнародній арені.

“Переконаний, що українські винахідники й раціоналізатори і надалі з честю виконуватимуть свою місію, робитимуть значний внесок у зміцнення позицій України серед розвинутих держав Європи і світу”, - йдеться у повідомленні.

Президент побажав науковцям міцного здоров`я й щастя, невичерпного натхнення та нових здобутків на благо Батьківщини.