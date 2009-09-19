Янукович каже, що ПР готова захищати його перемогу на виборах

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ запевняє своїх прихильників, що очолювана ним політична сила має усі сили і засоби для захисту результатів, які будуть отримані на виборах президента України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні під час робочої поїздки до Миколаєва.

Політик зауважив, що сьогодні багато українських громадян живуть із «синдромом страху» через те, що помаранчеві знову вигадають якийсь механізм і заберуть у нас перемогу».

В.ЯНУКОВИЧ також зауважив, що вчора під час зустрічі з делегацією Європейського парламенту звернувся до європарламентаріїв з проханням направити в Україну на вибори президента міжнародних спостерігачів з метою недопущення «свавілля української влади під час президентської виборчої кампанії і допомоги захисту результатів голосування».

В.ЯНУКОВИЧ також повідомив, що в Партії регіонів створена група кваліфікованих юристів, які також опрацьовують питання захисту результатів голосування на майбутніх президентських виборах.

«Ми захистимо. У нас достатньо сил. Партія регіонів не дозволить вкрасти голоси. Та й часи вже дещо інші», - запевнив В.ЯНУКОВИЧ.