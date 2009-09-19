Семенюк переконана, що 29 вересня Одеський припортовий не продадуть

Екс-голова Фонду державного майна України Валентина СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО переконана, що 29 вересня приватизація Одеського припортового заводу не відбудеться.

Про це вона заявила в ефірі “П’ятого каналу”.

За її словами, президент діє в рамках закону, і, до прийняття програми приватизації, має право зупиняти приватизацію ОПЗ.

Як повідомляв УНІАН, Фонд держмайна 15 липня ц.р. оголосив конкурс із продажу 99,567% державного пакета акцій ОПЗ. Початкова ціна пакета становить 4 млрд. грн. Конкурс відбудеться через 75 днів після його оголошення. З початку оголошення конкурсу з продажу заводу, станом на 11 вересня, в Антимонопольний комітет звернулися 13 компаній із проханням дати їм можливість ознайомитися з підприємством і конкурсною документацією для прийняття остаточного рішення про участь у конкурсі щодо його приватизації.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм указом від 17 вересня № 747/2009 призупинив дію положень постанови Кабінету міністрів України від 3 грудня 2008 р. № 1517-р, якими передбачено проведення приватизації ВАТ «Одеський припортовий завод". Одночасно президент направив подання до КСУ. Того ж дня Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що приватизація ОПЗ відбудеться 29 вересня, незважаючи на указ президента.

Окружний адміністративний суд м. Києва заборонив здійснювати будь-які дії щодо приватизації ВАТ “Одеський припортовий завод”. Таке рішення суд прийняв за позовом екс-голови Фонду державного майна України В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО та ВАТ «Азот» (Черкаси) про зупинення приватизації цього підприємства.

У ФДМУ заявили, що не отримували рішень суду про призупинення конкурсу з приватизації ОПЗ і вже зареєстрували його першого учасника.