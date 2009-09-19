Експерти: російський «наступ на Київ» почнеться у найближчі 5 років

Агресивна політика Російської Федерації стосовно України зумовлена внутрішньополітичними проблемами в самій Росії.

Про це заявили у статті для «Дзеркала тижня» (№ 35 (763) від 19 - 25 вересня 2009 р.) екс-секретар Ради національної безпеки і оборони України Володимир ГОРБУЛІН і доктор політичних наук Олександр ЛИТВИНЕНКО.

На їхню думку, російський «наступ на Київ» розгорнеться впродовж найближчих п’яти років.

«Агресивна політика Кремля щодо України викликана не діями Києва, а потребами Росії, як їх усвідомлює нинішнє керівництво держави. Тобто навіть кардинальна зміна Україною політичного курсу не призведе до істотної корекції російської політики та не відмінить уже визначених цілей», - впевнені експерти.

Водночас В.ГОРБУЛІН та О.ЛИТВИНЕНКО вказують на цілий комплекс політичних проблем Росії, які вдасться вирішити шляхом отримання контролю над Україною або частиною української території.

«Підпорядкування України, або принаймні її південно-східної частини, Кремлю має істотно поліпшити ситуацію в РФ. Зокрема, пом’якшити демографічні проблеми, забезпечити надійний транзит енергоносіїв до Європи, значно збільшити економічний потенціал, насамперед у машинобудуванні, сільському господарстві, унеможливити отримання США територіального плацдарму у безпосередній близькості від Москви», - констатують експерти.

При цьому, на думку В.ГОРБУЛІНА й О.ЛИТВИНЕНКА, активізація агресивної політики РФ щодо України досягне піку вже найближчим часом.

«У Кремлі усвідомлюють, що історичне «вікно можливостей» щодо України для Москви доволі коротке і може зачинитися вже десь після 2015 року, після становлення нового покоління українських еліт, - зазначають експерти. - Отже, «наступ на Київ» розгорнеться вже найближчим часом і буде рішучим та безпощадним».