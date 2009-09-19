Литвин розказав, що він - житель Полісся

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН переконаний, що людям «потрібне спілкування, тепло і посмішки, бо в житті і так вистачає хмар». На цьому він наголосив сьогодні на Другому міжнародному фестивалі дерунів у Коростені Житомирської області.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Верховної Ради, В.ЛИТВИН наголосив, що оскільки він житель Полісся, а Житомирщина - його мала Батьківщина, то «деруни для нас – перша страва».

«Деруни можуть готувати лише добрі люди, які живуть на Житомирщині, в Коростені і взагалі в Україні, - зазначив він. - Коли я буваю вдома, у батьків, там завжди готують деруни, а деруни у виконанні моєї мами - найсмачніші у світі».

У рамках фестивалю демонструвалися різноманітні страви з картоплі, діяла школа дерунярства, і кожен бажаючий за символічну ціну міг спробувати свіжі деруни і отримати диплом про закінчення Коростеньської школи дерунярства. В.ЛИТВИН також виступив почесним головою конкурсної комісії фестивалю, зазначили у прес-службі.

Родзинкою фестивалю стало відкриття В.ЛИТВИНОМ разом з міським головою Коростеня Володимиром МОСКАЛЕНКОМ пам`ятника дерунові – на постаменті постала макітра з дерунами.