Швидкой: ЗМІ України та Росії мають припинити формувати «образ ворога»

Засоби масової інформації України та Росії повинні припинити формувати «образ ворога» один з одного.

Про це в інтерв`ю УНІАН заявив спеціальний представник президента Росії з міжнародного культурного співробітництва, співголова правління Міждержавного фонду гуманітарної співпраці держав – учасників СНД Михайло ШВИДКОЙ.

«В Україні негативного матеріалу про Росію рівно стільки ж (як в Росії про Україну – УНІАН), якщо не більше. Тому потрібно почати розмовляти і потрібно переконати російські ЗМІ не формувати образ українського народу як ворога, а українські – образ російського народу як ворога», - сказав М.ШВИДКОЙ.

«Коли були події річної давнини у Південній Осетії, поляки казали мені, що Росія оголосить війну Польщі, в Україні казали, що Росія оголосить війну Україні. Це шизофренія», - додав він.

М.ШВИДКОЙ вважає, що думка про те, що російська преса має установки від влади формувати негативний імідж України невірна.

«Це не зовсім так – у нас одна державна газета і одна державна телерадіокомпанія. Все інше – приватне. А взагалі, спектр російських ЗМІ дуже різний. Подивіться, що роблять «газпромівські» ЗМІ, хоча б «Эхо Москвы», або, що роблять ЗМІ, які належать до Національної медіа-групи», - підкреслив він.

Він запевнив, що політика російських ЗМІ достатньо різноманітна.

«Я можу сказати – я працював у ЗМІ в Радянському Союзі - і зараз ситуація в Росії зі свободою ЗМІ, свободою висловлювань значно краща, якісно інша», - підкреслив М.ШВИДКОЙ.

Водночас він стверджує, що ніколи відносно українського народу, української культури російські ЗМІ не висловлюються погано. За його словами, завжди йшлося про керівництво України.

«Давайте говорити чесно, що хвилює Росію та наші ЗМІ – все, що пов`язане з Другою світовою війною. Справа не в тому, що в Росії не було людей, які воювали і проти Сталіна, і проти Гітлера. На останньому етапі армія генерала Власова воювала на два фронти. Але ніхто цих людей не зводить до рангу героїв ….», - сказав він. При цьому він додав: «Зараз вийшла книга Гаврила Попова про генерала Власова, який намагається інтерпретувати його як людину, яка воювала з тоталітаризмом і для цього пішла до фашистів. Але зрада є зрада. Зарубіжна російська православна церква дотримується такої ж версії».

Він переконаний, що люди, які захищають національну в етнічному плані країну, завжди закінчують погромами.

«Що б ні говорили на Західній Україні, кількість знищених поляків, євреїв, росіян під час тієї, української партизанської війни була величезною. Це трагедія, адже там воювали люди, які були упевнені, що воюють за Україну. Історія – складна річ, але у російських людей прирівнення героїв Радянської армії і героїв ОУН-УПА викликає жорстке відторгнення», - додав спеціальний представник президента Росії.