Ющенко не зобов’язаний призначати губернаторами висуванців Тимошенко?

Президент України Віктор ЮЩЕНКО розглядав подання уряду щодо призначення Павла КОЗИРЄВА головою Київської обласної державної адміністрації, однак не підтримав його.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомила заступник глави Секретаріату Президента Марина СТАВНІЙЧУК.

Вона повідомила, що 24 вересня Окружний апеляційний суд Києва скасував своє рішення щодо призупинення дії указу Президента від 17 вересня про призначення Віктора ВАКАРАША головою Київської ОДА через виявлення нових обставин у справі.

Зокрема, Секретаріат Президента надав суду інформацію проте, що глава держави розглядав подання уряду щодо кандидатури П.КОЗИРЄВА, але не підтримав це подання.

«Президент України розглядає подання Кабінету міністрів відповідно до Конституції і законодавства, але практично Президент не зобов’язаний в обов’язковому порядку, розглядаючи відповідне подання Кабінету міністрів, обов’язково з ним погоджуватись», - наголосила М.СТАВНІЙЧУК.

Вона також зауважила, що до моменту призначення В.ВАКАРАША на посаду голови Київської ОДА Кабінет міністрів тривалий час не направляв Президентові нового подання.

При цьому М.СТАВНІЙЧУК зауважила, що Президент України двічі звертався до Кабінету міністрів і особисто прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО з проханням внести подання на вакантні посади не лише у Київській області, а в інших регіонах.

«Оскільки ситуація склалась складна, уряд не вніс пропозиції, Президент був змушений самостійно виконувати свої конституційні повноваження», - сказала М.СТАВНІЙЧУК, пояснюючи, чому Президент підписав укази про призначення В.ВАКАРАША.

Вона повідомила, що позов П.КОЗИРЄВА про призупинення дії указу Президента від 17 вересня 2009 року про призначення В.ВАКАРАША головою КОДА Окружний адміністративний суд Києва розглядатиме по суті 1 жовтня 2009 року.

«Звичайно, що кожна зі сторін буде подавати свою правову позицію», - сказала М.СТАВНІЙЧУК.

Як повідомляв УНІАН, посада голови Київської ОДА залишалася вакантної після призначення Віри УЛЬЯНЧЕНКО главою Секретаріату Президента 19 травня.

20 червня джерело в уряді повідомило УНІАН, що між прем`єр-міністром Ю.ТИМОШЕНКО і В.УЛЬЯНЧЕНКО узгоджено кандидатуру В.ВАКАРАША на посаду губернатора Київської області.

Разом з тим 22 липня Ю.ТИМОШЕНКО повідомила, що уряд запропонував Президенту призначити на посаду губернатора Київської області мера міста Українка (Київська обл.) П.КОЗИРЄВА.

18 вересня Президент своїм указом призначив В.ВАКАРАША головою Київської облдержадміністрації.

У Кабміні після цього заявили, що прем`єр-міністр Ю.ТИМОШЕНКО не підписувала подання на ці призначення. “Уряд на своїх засіданнях не обговорював ці кандидатури, відповідні кадрові питання не включалися до порядку денного і рішень прийнято не було”, - зазначалося в повідомленні.

22 вересня Окружний адміністративний суд столиці за позовом П.КОЗИРЄВА призупинив дію указу Президента про призначення В.ВАКАРАША головою Київської облдержадміністрації.