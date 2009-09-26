Кваснєвський: Росія стане частиною євроатлантичного простору

Російська Федерація стане частиною євроатлантичного простору, але це відбудеться не скоро, вважає екс-президент Польщі Олександр КВАСНЄВСЬКИЙ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це політик заявив у Ялті, де відбувається 6-й саміт YES.

«Росія стане частиною євроатлантичного простору з його стандартами, відносинами і т. д.», - сказав О.КВАСНЄВСЬКИЙ.

При цьому він зазначив, що такі зміни відбудуться не скоро.

«Я не впевнений, чи вийде це за мого життя, я не дуже старий, звісно, і сподіваюся прожити довго», - сказав колишній Президент Польщі.

Серед проблем сьогоднішньої Росії він назвав недосконале громадянське суспільство і правовий нігілізм.

«Громадянське суспільство там (у Росії) у зародку», - сказав О.КВАСНЄВСЬКИЙ, додавши при цьому, що, на його думку, в Україні воно розвинене значно більше, ніж у РФ. «Правовий нігілізм - дуже серйозна проблема для майбутнього Росії», - сказав політик. Проте, зазначив він, Росія і Євросоюз мусять співпрацювати.

На думку О.КВАСНЄВСЬКОГО, у Росії немає єдиного підходу до Європи: у Росії 27 різних політик до країн-членів і одна – щодо Брюсселя. З іншого боку, і у Євросоюзу немає єдиної точки зору стосовно росіян, додав він.