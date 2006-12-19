Учасники прес-конференції в УНІАН ”відправлять” Генпрокурора у відставку

20 грудня 11-00 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: “Генеральний прокурор має піти у відставку: факти зловживань владою керівництвом Генеральної прокуратури України”. Учасники: Степан Хмара, Олег Березюк - голова Київського юридичного товариства (вул.. Хрещатик, 4, конференец-зал).Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

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