Секретаріат Президента оскаржив призупинення 16 указів Ющенка
21:18, 30 вересня 2009Політика
1354 0
Про це повідомила Віра Ульянченко
Секретаріат Президента оскаржив рішення Окружного адміністративного суду Києва про призупинення 16-ти кадрових указів глави держави Віктора ЮЩЕНКА.
Про це заявила керівник Секретаріату Віра УЛЬЯНЧЕНКО, передає “5 канал”.
Йдеться, зокрема, про призначення голів Київської та Кіровоградської обладміністрацій Віктора ВАКАРАША і Володимира МОВЧАНА, а також 14-ти керівників районних державний адміністрацій.
Із позовом до суду звернувся Кабінет міністрів, який стверджують, що кадрові рішення ухвалювались без подання уряду, як це передбачено законом.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter