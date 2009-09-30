Секретаріат Президента оскаржив призупинення 16 указів Ющенка

Секретаріат Президента оскаржив рішення Окружного адміністративного суду Києва про призупинення 16-ти кадрових указів глави держави Віктора ЮЩЕНКА.

Про це заявила керівник Секретаріату Віра УЛЬЯНЧЕНКО, передає “5 канал”.

Йдеться, зокрема, про призначення голів Київської та Кіровоградської обладміністрацій Віктора ВАКАРАША і Володимира МОВЧАНА, а також 14-ти керівників районних державний адміністрацій.

Із позовом до суду звернувся Кабінет міністрів, який стверджують, що кадрові рішення ухвалювались без подання уряду, як це передбачено законом.