Fitch знизило рейтинг Нафтогазу до «обмеженого дефолту»

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings знизило довгострокові рейтинги дефолту емітента в іноземній і національній валюті НАК «Нафтогаз України» з рівня «С» до «RD».

Про це йдеться у повідомленні Fitch, оприлюдненому на сайті агентства.

У повідомленні наголошується, що обидва рейтинги розміщено в списку Rating Watch.

Fitch також підтвердив пріоритетний незабезпечений рейтинг єврооблігацій компанії на суму 500 млн. дол. на рівні «C».

Рейтинг поворотності активів по єврооблігаціях компанії перебуває на рівні «RR4».

Як повідомляв УНІАН, 24 вересня поточного року Fitch знизив рейтинг НАК «Нафтогаз України» з «СС» до «С».

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу і нафти в країні.

НАК «Нафтогаз України» опікується розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.