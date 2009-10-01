Заборона «поганої» реклами Тимошенко - лише пробна куля?

Народно-патріотичне об’єднання «Набат» вимагає притягнення до відповідальності судді, який ухвалив рішення про заборону недобросовісної реклами проти прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.

Як ідеться у заяві, переданій агентству УНІАН, «НПО «Набат» закликає всі політичні сили, українську громаду і всіх журналістів виступити проти антиконституційного рішення. Ми вимагаємо, щоб суддя ВОВК С.В., який виніс протизаконне рішення, був суворо покараний, а рішення суду – переглянуте».

Заяву було ухвалено сьогодні на засіданні круглого столу організаціями, що входять до складу Народно-патріотичного об’єднання «Набат».

В об’єднанні вважають це судове рішення «безпрецедентним за своєю суттю наступом на свободу слова в Україні», який не має аналогів з часів отримання Україною незалежності.

«Досить було б і того, що урядом засекречено реальні цифри виконання бюджету, економічну статистику та інші життєво важливі для країни показники. Тобто уявлення про те, як живе країна і в якому напрямку вона рухається, громадяни повинні формувати виключно на підставі бравурних заяв глави уряду. При тому, що на власному досвіді люди практично не відчувають позитивних результатів діяльності прем’єра. А тепер Юлія ТИМОШЕНКО через суд забороняє будь-кому дізнаватися неприємну для неї правду навіть з тих крихт, що час від часу потрапляють до нас через засоби масової інформації», - йдеться у заяві.

«Жодна демократична держава світу не знає подібної практики. І, без сумніву, оцінка ними цього антидемократичного кроку української Феміди і прем’єр-міністра ще попереду. Але передусім таку оцінку має дати якраз українська спільнота. Вся українська громадськість, всі журналісти і мас-медіа повинні виступити із засудженням запровадження практики судової заборони свободи слова в державі», - вважають у «Набаті».

В об’єднанні також не виключають, що нинішнє рішення Печерського районного суду Києва є лише пробною кулею, покликаною тільки вивчити реакцію громадськості. «Надалі, якщо залишити це зазіхання на демократію без уваги, репресивний та нахабний наступ на свободу слова буде продовжено», - йдеться у заяві.

Як повідомляв УНІАН, Печерський райсуд Києва ухвалою від 22 вересня заборонив розповсюдження будь-якої «недобросовісної» реклами, що стосується діяльності прем`єр-міністра, голови партії «Батьківщина» Ю.ТИМОШЕНКО.

У позові «Батьківщини» йшлося про заборону відповідачеві й будь-яким іншим фізичним і юридичним особам, незалежно від форми власності, розміщувати на біг-бордах, інших зовнішніх рекламних носіях, радіо і телебаченні, мережі Інтернет, в електронних ЗМІ будь-яку «недобросовісну» рекламу, що стосується діяльності Ю.ТИМОШЕНКО.