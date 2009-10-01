Янукович: стрімко падають доходи бюджету і зростають борги

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що в Україні сьогодні 46% підприємств – збиткові.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в Макіївці Донецької області на зустрічі з працівниками Макіївського коксохімічного заводу.

«Цього року – небувале падіння у промисловості….З місяця в місяць збільшується кількість збиткових підприємств, їх відсоток на Україні вже досяг 46%», – сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Крім того, за його словами, з кожним місяцем в країні падають доходи бюджету. «До кінця року дефіцит бюджету, або, будемо казати, недоотримання доходів, буде близько 40 млрд. грн», – заявив лідер ПР.

Також В.ЯНУКОВИЧ відзначив, що з падінням інвестицій в економіку України, з падінням об`ємів виробництва, зростають державні борги перед Міжнародним валютним фондом. «Ростуть дуже стрімко борги… Якщо ми за всі роки незалежності – за 18 років – одержали кредитів від МВФ 2 млрд.400 млн. доларів, то цього року ця програма передбачає 16,5 млрд. доларів, а отримано вже більше 11 млрд. доларів», – сказав В.ЯНУКОВИЧ. За його підрахунками, «сьогодні кожен громадянин України разом з новонародженими заборгував за міжнародними зобов`язаннями близько 2 тис. доларів». «Тому ми з вами живемо у борг. І ці борги віддаватимемо не тільки ми з вами, не тільки наше покоління, а й нашим дітям і онукам вистачить», – підсумував лідер Партії регіонів.