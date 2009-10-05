У БЮТ сказали, чого вимагатимуть в першу чергу, якщо ПР розблокує Раду

Фракція Блоку Юлії Тимошенко вимагає завтра першим питанням порядку денного засідання парламенту розглянути кадрові пропозиції щодо ротації в Кабінеті міністрів.

Про це сьогодні під час погоджувальної ради у Верховній Раді заявив перший заступник лідера фракції БЮТ Андрій КОЖЕМ’ЯКІН.

За його словами, якщо фракція Партії регіонів дасть змогу завтра парламенту працювати і не вдаватиметься до блокування, то кадрові питання треба розглянути у першу чергу. За словами А.КОЖЕМ’ЯКІНА, ці питання не потребують додаткового обговорення, і їх треба вирішити, аби «уряд зміг ефективно працювати».

Крім того, додав А.КОЖЕМ’ЯКІН, БЮТ вимагає розгляду законопроектів щодо зняття депутатської недоторканості та пільг.