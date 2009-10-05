З'ясовувати стосунки з Яценюком Литвину заважає делікатний момент

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН поки не прийняв рішення, чи звертатиметься він до прокуратури у зв’язку з заявами про нецільове використання коштів колишнім головою парламенту Арсенієм ЯЦЕНЮКОМ при розробці електронної системи голосування «Рада-3».

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЛИТВИН заявив сьогодні під час брифінгу.

За його словами, в цьому питанні є дещо делікатний момент.

«Буде виглядати так, що начебто я борюся з одним із претендентів на посаду Президента», - сказав він.

Голова ВР зауважив, що Регламентний комітет парламенту, судячи з усього, мав такий висновок ще влітку минулого року, але чомусь нікуди не звертався.

«Хочуть мене втягнути у з’ясування стосунків. Але скажу відверто, у мене немає великого бажання з’ясовувати стосунки», - сказав В.ЛИТВИН.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 5 жовтня, під час Погоджувальної ради голова Комітету Верховної Ради з питань регламенту Олександр ЄФРЕМОВ заявив, що екс-голова ВР А.ЯЦЕНЮК при розробці системи для голосування «Рада-3» вдався до нецільового використання коштів.

О.ЄФРЕМОВ зауважив, що з цього питання у комітеті є відповідний висновок. «Матеріали потрібно передавати у прокуратуру. Там нецільове використання коштів. Ми передали документи ще при спікері А.ЯЦЕНЮКУ з приводу його використання коштів, які не були передбачені ні бюджетом, ні фондом Верховної Ради», - сказав О.ЄФРЕМОВ.