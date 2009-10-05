У Донецькій області 14-річна школярка убила ножем свого приятеля

У Торезі Донецької області 14-річна школярка убила ножем свого приятеля.

Як повідомили УНІАН у відділі зі зв`язків з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області, дівчинка познайомилася з хлопцем близько року тому. Хлопець постійно ревнував подругу, намагався контролювати кожен її крок, ображав і навіть застосовував фізичну силу. У серпні нинішнього року молоді люди вирішили розлучитися, але дружні стосунки підтримували.

Днями хлопець зателефонував дівчинці на мобільний телефон, після чого вони вирішили з`ясувати стосунки на вулиці. На побачення школярка прихопила великий кухонний ніж, який заховала в кишеню куртки. Коли під час розмови хлопець став ображати дівчину, вона вихопила ніж і завдала кривдникові кілька ножових поранень, від яких той пізніше помер у реанімації.

Після скоєного школярка повернулася додому і розповіла про все матері. Удвох вони й чекали приїзду міліції.

На питання співробітників міліції, чому вона так жорстоко розправилася зі своїм приятелем, дівчина відповіла: «Мене зачепило те, що він постійно говорив, що у мене бракує розуму».

У шкільній характеристиці зазначається, що вона творча і товариська людина, має багато друзів серед однолітків. Дівчина раніше відвідувала вокальний і танцювальний гуртки, захоплювалася живописом, добре вчилася, була призером міжнародного конкурсу з фізики.

Дівчину арештовано, їй пред`явлено звинувачення за ст. 115 ч. 1 Кримінального кодексу України (умисне вбивство), що передбачає покарання до 15 років позбавлення волі.