Литвин знає, що під деякими міністрами вже хитаються крісла

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН прогнозує, що кадрові питання парламент розгляне 22 жовтня.

Про це він сказав в інтерв’ю журналістам.

В.ЛИТВИН висловив переконання, що парламент підтримає кандидатури двох віце-прем’єрів (йдеться про Юрія ЛЮБОНЕНКА і Михайла ЗГУРОВСЬКОГО – УНІАН), а також кандидатури двох міністрів (йдеться про Федора ЯРОШЕНКА на посаду міністра фінансів та Таріела ВАСАДЗЕ на посаду міністра транспорту та зв’язку – УНІАН). Він зазначив, що ніяких застережень «щодо ділових, моральних і професійних якостей цих людей я не бачу».

В.ЛИТВИН зазначив, що більш проблемним буде питання щодо кадрових звільнень. За його словами, на сьогодні вже пропонується більше як десять кандидатур членів уряду на звільнення. «Я жартував під час погоджувальної ради, мовляв, ви одразу внесіть одну постанову щодо відставки всього уряду», - сказав В.ЛИТВИН. У той же час, він визнає, що «під деякими міністрами захитається крісло, а воно вже хитається».

Як повідомляв УНІАН, 7 жовтня Кабінет міністрів вніс на розгляд Верховної Ради проект постанови про призначення членів уряду.

Згідно з проектом, на посади віце-прем’єр-міністрів пропонується призначити М.ЗГУРОВСЬКОГО, який зараз є ректором Київського політехнічного інституту, та Ю.ЛЮБОНЕНКА – міського голову Кривого Рогу. На посаду міністра фінансів заявлений Федір ЯРОШЕНКО, міністра транспорту та зв’язку - Тарієл ВАСАДЗЕ і на посаду міністра юстиції - Віктор ШЕМЧУК.