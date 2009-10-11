В Мінекономіки кажуть, що Україні з ЄС треба вирішити ще одне питання

Україна та Європейський Союз практично узгодили питання митного співробітництва та покращення умов торгівлі у рамках переговорів про зону вільної торгівлі (ЗВТ).

Як передає кореспондент УНІАН, про це українським журналістам у Брюсселі повідомив заступник міністра економіки України Валерій П’ЯТНИЦЬКИЙ після завершення чергового раунду переговорів.

“На цьому раунді ми практично закінчили частину, яка стосується митного співробітництва і покращення умов торгівлі, за винятком одного питання, яке має відношення до торгівлі товарами, що стосується митних зборів”, - сказав він.

Крім того, за словами В.П’ЯТНИЦЬКОГО, у ході нинішнього раунду переговорів сторони підійшли до більш серйозної дискусії щодо двох відносно нових у рамках переговорного процесу тем, пов’язаних з прозорістю і врегулюванням суперечок.

За словами В.П’ЯТНИЦЬКОГО, сторони також зробили крок у пошуку порозуміння у сфері санітарних і фітосанітарних заходів та обговорили питання захисту інтелектуальної власності, у якому однією з найбільш складних тем залишається питання географічних зазначень.

“Ми рухаємося вперед, обговорюючи велику кількість деталей, які так або інакше необхідно обговорити, інколи для того, щоб, можливо, краще зрозуміти одне одного, з одного боку, а з іншого, для нас кожен переговорний процес або час між переговорами - це час, коли ми намагаємося зрозуміти, як виконати те, про що ми домовляємося, чи можемо ми почати робити це вже сьогодні, чи, може, через певний час, і що для цього треба”, - сказав заступник міністра економіки.

Як повідомляв УНІАН, 5-9 жовтня у Брюсселі пройшов 8-й раунд переговорів між Україною та ЄС про зону вільної торгівлі.

Україна і Євросоюз розпочали переговори про створення зони вільної торгівлі, що має стати складовою новою Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, 18 лютого 2008 року.