Литвин стверджує, що чутки про смерть коаліції дуже перебільшені
"А депутати можуть виходити, ховатися..."
Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН стверджує, що на сьогодні немає підстав говорити про припинення діяльності коаліції.
Про це він заявив в ефірі телеканалу Інтер у неділю.
Дієвість коаліції, на думку спікера, довело голосування 240-ма голосами за призначення Петра ПОРОШЕНКА міністром закордонних справ України.
«Це означає, що коаліція є і працює», - сказав він.
В.ЛИТВИН переконаний, що незважаючи на виключення деяких депутатів з фракції БЮТ, немає підстав оголошувати по розпуск коаліції. Він нагадав, що згідно з тлумаченням Конституційного Суду коаліцію створюють фракції. «А депутати можуть входити, виходити, ховатися, не заходити - це вже їхня особиста справа, справа їхнього сумління», - зауважив спікер.
В той же час В.ЛИТВИН вкотре запевнив, що готовий оголосити у ВР про формування нової коаліції, якщо буде відповідне рішення фракцій. «Завтра покладіть мені на стіл рішення фракцій, які об’єднують не менше, ніж 226 людей, щоб ми оголосили коаліцію, і я одразу оголошу коаліцію», - сказав керівник парламенту.