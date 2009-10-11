Литвин стверджує, що чутки про смерть коаліції дуже перебільшені

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН стверджує, що на сьогодні немає підстав говорити про припинення діяльності коаліції.

Про це він заявив в ефірі телеканалу Інтер у неділю.

Дієвість коаліції, на думку спікера, довело голосування 240-ма голосами за призначення Петра ПОРОШЕНКА міністром закордонних справ України.

«Це означає, що коаліція є і працює», - сказав він.

В.ЛИТВИН переконаний, що незважаючи на виключення деяких депутатів з фракції БЮТ, немає підстав оголошувати по розпуск коаліції. Він нагадав, що згідно з тлумаченням Конституційного Суду коаліцію створюють фракції. «А депутати можуть входити, виходити, ховатися, не заходити - це вже їхня особиста справа, справа їхнього сумління», - зауважив спікер.

В той же час В.ЛИТВИН вкотре запевнив, що готовий оголосити у ВР про формування нової коаліції, якщо буде відповідне рішення фракцій. «Завтра покладіть мені на стіл рішення фракцій, які об’єднують не менше, ніж 226 людей, щоб ми оголосили коаліцію, і я одразу оголошу коаліцію», - сказав керівник парламенту.