Яценюк пропонує простягнути руку Москві, Казахстану й Білорусі

Київ має стати центром нових інтеграційних процесів на східноєвропейському просторі, заявив під час прес-конференції народний депутат, лідер "Фронту змін” Арсеній ЯЦЕНЮК

Як повідомили УНІАН у прес-службі “Фронту змін”, при цьому він зауважив, що Росія з цієї роллю не впоралася.

А.ЯЦЕНЮК наголосив, що "за останні 20 років на території Східної Європи не відбулося жодного інтеграційного проекту". Він вважає, що причиною цього є те, що інтеграцією займалася Росія, яка “намагалася нав`язати свій політичний вплив”.

При цьому лідер “Фронту змін” відзначив, що всі “інтеграційні спроби Москви провалилися”. "Перший – це СНД, який перетворився в клуб, другий – ЄврАзЕС, який не дав абсолютно нічого тим країнам, які стали членам цього об`єднання, а третій – Єдиний економічний простір, який так само не відбувся", - зазначив А.ЯЦЕНЮК. За його словами, при цьому “Київ просто відмовлявся від них, нічого не пропонуючи”.

На переконання А.ЯЦЕНЮКА, "Київ зобов`язаний сьогодні стати у центрі проектування нового східноєвропейського простору”. За його словами, “ми повинні протягнути руку Москві, Казахстану, Білорусії і сказати чітко: якщо ви хочете, йдемо разом з нами, але нам не потрібні нові імперії, нам не потрібні організації заради політичного домінування, адже саме такі організації планувалися Москвою всі ці 18 років".

Як вважає лідер “Фронту змін”, усім східноєвропейським країнам потрібні реальні економічні організації. Саме тому, на його думку, Україна повинна запропонувати на східноєвропейському просторі чотири політики, зокрема, політику у сфері енергетики, яка матиме не тільки двосторонні стосунки між Україною, Росією, Казахстаном чи Туркменістаном. За його словами, йдеться про відносини, які “передбачають двосторонні відносини й з окремими країнами Європейського Союзу”. Він зазначив, що про ЄС в цілому не може йтися, оскільки “в ЄС немає спільної енергетичної політики".

Як сказав А.ЯЦЕНЮК, “другий проект – це спільна продовольча політика”. "Україна має очолити процес щодо домінування на світовому ринку продовольства і запрошуємо інші країни взяти участь в цьому великому продовольчому пулі", - додав він.

А.ЯЦЕНЮК наголосив, що Україна перебуває між двома серйозними економічними і політичними центрами впливу. "Якщо ми не станемо сильнішими, то ці центри нас роздавлять, тому транспортна політика, де Україна дає спеціальні пільги і спеціальні програми як для країн Східної Європи, так і для країн ЄС, щодо переміщення товарів по території України – це третя наша спільна політика», - зазначив він. За його словами, “четверта політика- це політика у сфері модернізації озброєнь”.

Також А.ЯЦЕНЮК наголосив, що ґрунтуючись на цих позиціях, можна “через 10-20 років формувати проект нової Великої Європи, яка має об`єднати всі країни континенту". За його словами, що саме “реалізація такої політики зробить Східну Європу рівною економічно і політично із Західною”.

“Для отримання цієї рівності треба буде тяжко попрацювати, адже тільки за таких умов можливий новий проект Великої Європи, про яку вже говорять між собою Париж, Берлін та Москва”, - додав А.ЯЦЕНЮК. За його словами, сьогодні Києва у цих переговорах немає, тому “я ініціюю, що Київ формує східноєвропейський простір, і є центром управління цим проектом".

Лідер "Фронту змін” переконаний, що лише таким чином Україна може модернізуватися за рахунок ресурсів країн Східної Європи. "Або ми перехопимо ініціативу і запропонуємо свій порядок денний, або ми розчинимося в чужому проекті", - додав А.ЯЦЕНЮК.