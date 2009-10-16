Тігіпко каже, що отримав достатньо інформації і готовий до виборів

Претендент на пост Президента України Сергій ТІГІПКО заявляє про готовність до виборчої кампанії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі С.ТИГІПКА, про це він сказав журналістам на брифінгу в національному палаці «Україна», де за сприяння політика відбувся урочистий концерт з нагоди 65-ї річниці визволення України від фашистських загарбників.

За словами С.ТІГІПКА, через три дні починається офіційна передвиборча кампанія, і його команда готова до початку активної агітації.

«Я вважаю, що я готовий, бо розумію, що потрібно робити», - сказав він.

С.ТІГІПКО також додав, що вже об’їздив майже всю країну й зібрав достатньо інформації про проблеми регіонів та очікування людей.

«Я отримав достатньо інформації про те, що необхідно зробити, в першу чергу, в країні, і тому зараз вже готовий до активної кампанії», - підсумував він.