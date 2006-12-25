Ющенко звільнив Павленка
09:59, 25 грудня 2006Політика
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Указ опублікований на сайті Президента
Президент України Віктор ЮЩЕНКО звільнив Юрія ПАВЛЕНКА з посади свого радника.
Відповідний Указ глави держави від 25 грудня опублікований на сайті Президента України.
Як повідомляв УНІАН, Ю.ПАВЛЕНКО був призначений на посаду радника Президента України 8 грудня поточного року. До цього він обіймав посаду міністра у справах сім’ї, молоді та спорту. Верховна Рада України 29 листопада прийняла рішення про відставку Ю.ПАВЛЕНКА.
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