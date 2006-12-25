Ющенко звільнив Павленка

Президент України Віктор ЮЩЕНКО звільнив Юрія ПАВЛЕНКА з посади свого радника.

Відповідний Указ глави держави від 25 грудня опублікований на сайті Президента України.

Як повідомляв УНІАН, Ю.ПАВЛЕНКО був призначений на посаду радника Президента України 8 грудня поточного року. До цього він обіймав посаду міністра у справах сім’ї, молоді та спорту. Верховна Рада України 29 листопада прийняла рішення про відставку Ю.ПАВЛЕНКА.