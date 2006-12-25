Наша Україна обрала нового голову

Народного депутата В’ячеслава КИРИЛЕНКА обрано головою парламентської фракції “Наша Україна”.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі політичної партії "Народний Союз Наша Україна".

За даними прес-служби, таке рішення було ухвалено сьогодні, 25 грудня, на засіданні фракції “Наша Україна” за участю голови Ради партії, керівника Секретаріату Президента Віктора БАЛОГИ. Відкрив засідання Роман БЕЗСМЕРТНИЙ, який повідомив колег про свою відставку з посади голови фракції і попросив підтримати на цю посаду В.КИРИЛЕНКА.

Р.БЕЗСМЕРТНИЙ наголосив, що він зосередить свою роботу в партії НСНУ на посаді голови виконкому. “Я свідомо роблю цей крок задля того, щоб ми всі залишилися разом”, - підкреслив він.

У свою чергу В.КИРИЛЕНКО заявив, що для нього особисто було несподіванкою рішення Р.БЕЗСМЕРТНОГО, але він готовий до роботи і прекрасно розуміє, що керівник фракції “Наша Україна” - це велика довіра з боку колег і ще більша відповідальність.

В.КИРИЛЕНКО наголосив також, що фракція “Наша Україна” і надалі буде залишатися найдемократичнішою, найвідкритішою парламентською фракцією, а також найактивнішою у відстоюванні демократичних цінностей, євроінтеграції, вступу України до НАТО.

На засіданні також розглядалися питання щодо співпраці фракції з Секретаріатом Президента в питаннях законодавчих ініціатив.