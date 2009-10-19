Януковича за його ж гроші підставили рекламні агенції?

Перший заступник голови Верховної Ради України Олександр ЛАВРИНОВИЧ вважає, що саме рекламні агенції відповідальні за те, що на вулицях залишилась соціальна реклама деяких кандидатів у Президенти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції, відповідаючи на запитання щодо наявності зовнішньої соціальної реклами, в тому числі й за участю лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА.

О.ЛАВРИНОВИЧ підкреслив, що «це питання до тих рекламних агенцій, з якими укладалися угоди». За його словами, цими угодами передбачалось, що у певний термін соціальна чи політична реклама має бути знята. За словами віце-спікера, якщо така реклама десь залишилася, то, «незалежно від прізвищ», її треба зняти.

Довідка УНІАН. Сьогодні в Україні офіційно стартувала президентська виборча кампанія.

Згідно зі законодавством, з сьогоднішнього дня потенційні кандидати у Президенти не мають права вести будь-яку агітаційну роботу до реєстрації в ЦВК.