Богословська пропонує не обирати «кращого з гірших»

Народний депутат України Інна БОГОСЛОВСЬКА має намір цього тижня висунути свою кандидатуру на пост Президента України. «Всі необхідні документи будуть подані у ЦВК до 23 жовтня», - заявила І.БОГОСЛОВСЬКА у коментарі , переданому УНІАН.

Депутат зазначає, що «вперше за 90 днів до президентських виборів більш як половина українців не хоче голосувати за тих, хто був при владі. А це означає, що вибори Президента 2010 стануть виборами між старим і новим. Саме тому я йду в президенти, щоб захистити людей від влади, що прокралася, а країну – від зовнішнього поглинання. Я так само, як і ви, не вірю, що хтось із представників старої влади здатний вирішити ці завдання».

За словами І.БОГОСЛОВСЬКОЇ, «у час кризи стало зрозуміло, що ті, хто перебуває при владі останні 5-10 років, не здатні змінити ситуацію на краще. Україна потребує нових облич. Натомість нам пропонують зробити вибір «кращого з гірших».

І.БОГОСЛОВСЬКА упевнена, що Україна зможе розвиватися тільки в тому випадку, якщо Президентом буде обрана людина, яка здатна захистити народ від злодійства влади, а країну – від зовнішнього керування. «Україна вичерпала весь пострадянський ресурс. І якщо ще 5 років, або, не дай Боже, 10 років країною керуватиме хтось із творців нинішньої системи беззаконня, корупції і торгівлі владою, ми безповоротно станемо злиденною країною третього світу», — вважає депутат.

І.БОГОСЛОВСЬКА зазначає, що вона готова у рівній боротьбі з іншими кандидатами на пост Президента довести свій професіоналізм і відповідність усім необхідним для глави держави якостям. «З 2002 року я послідовно борюся за прихід нових політиків і реалізацію нових ідей. Мною і моєю командою був запропонований «План розвитку країни» - стратегія розвитку України на найближчі 20 років. За мною не стоять клани, я ніколи не розпоряджалася бюджетними коштами, але у мене великий досвід громадського діяча, політика, юриста і антикризового менеджера. І, нарешті, найголовніше - у мене є воля, характер і величезне бажання навести порядок у нашій країні», - говорить вона.

Як повідомляв УНІАН, 25 травня ц.р. І.БОГОСЛОВСЬКА заявила про свій вихід із Партії регіонів і намір перемогти на президентських виборах 2010 року в Україні. «Суспільству і державі необхідно повернути віру в себе, у власні сили, у здатність України самостійно вибирати свій шлях і свою долю. Я переконана: такі завдання може вирішити тільки дійсно новий Президент України. Він прийде до перемоги під національним прапором України, а не під «кольоровим» партійним прапором», – наголошується у зверненні народного депутата від 25 травня.