Прокуратура порушила кримінальну справу проти харківських міліціонерів

Прокуратура Харківської області порушила кримінальну справу за фактом службової недбалості працівників міліції Головного управління МВС України в області, які мали забезпечувати громадський порядок під час мітингу 16 грудня по вул. Клочківській, 197 у м.Харкові, на якому обговорювалася законність будівництва торговельного центру.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на начальник управління прокуратури Олега ГОДУЄВА, перевіркою встановлено, що організація забезпечення громадського порядку під час проведення масових заходів у Харкові 16 грудня була неналежною. Внаслідок цього невстановлені особи, діючи з хуліганських спонукань, грубо порушуючи громадський порядок і виявляючи особливу зухвалість, спричинили тілесні ушкодження співробітникам охорони товариства з обмеженою відповідальністю „Таміра”.

Дії працівників міліції щодо припинення бійки виявилися неефективними. Керівництвом Дзержинського райвідділу ГУ МВС України в Харківській області та управління громадської безпеки ГУ МВС України в Харківській області не було вжито належних своєчасних дій щодо припинення порушень громадського порядку.

Внаслідок неналежного виконання своїх службових обов’язків з боку працівників міліції 22 особи отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості, ТОВ „Таміра” завдано матеріальних збитків на суму 124,5 тис. грн.

За даними О.ГОДУЄВА, кримінальну справу порушено за ч.1 ст.367 Кримінального кодексу України (службова недбалість). Досудове слідство у справі доручено вести слідчому відділу прокуратури області. Хід досудового слідства прокуратурою взято на контроль.

Як повідомляв УНІАН, 16 грудня у Харкові після мітингу проти будівництва торгового комплексу по вул. Клочківській,197, сталися масові сутички і побиття громадян у присутності керівників міськради та загонів міліції. 18 грудня керівництво торгової групи «Таргет» звинуватило Харківського міського голову Михайла ДОБКІНА та секретаря Харківської міськради Геннадія КЕРНЕСА у провокуванні масових безпорядків та побитті громадян 16 грудня ц.р. у Харкові.

За словами керівника департаменту з правових та економічних питань ТГ «Таргет» Владислава ПРОТАСА, інцидент «при повному невтручанні міліції» стався під час силового захоплення спірної ділянки території, виділеної під забудову по вул. Клочківській, 197. В.ПРОТАС повідомив, що у суботу, 16 грудня, у ході мітингу проти будівництва супермаркету в присутності М.ДОБКІНА та Г.КЕРНЕСА «кількасот бойовиків» учинили розправу над працівниками «Таргета», під час якої постраждали і місцеві жителі. В.ПРОТАС підкреслив, що під час «мирного мітингу» постраждали 21 співробітник фірми «Таргет», з них троє дістали серйозні травми.