Ющенко поскаржився КС ще на одне рішення Тимошенко

Сьогодні до Конституційного Суду України надійшло конституційне подання Президента України щодо розпорядження Кабінету міністрів України «Деякі питання проведення конверсії смуг радіочастот» від 16 вересня 2009 року № 1119-р.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі КС.

Згідно з Регламентом Конституційного Суду України, конституційне подання передано на вивчення в секретаріат суду.

Як повідомляв УНІАН, згідно з розпорядженням «Про порядок проведення конверсії смуг радіочастот для впровадження систем мобільного зв`язку третього покоління», уряд доручив Національній комісії з питань регулювання зв`язку провести тендер на видачу ліцензій для мобільного зв`язку третього покоління (3G).

Розпорядження було прийнято урядом 16 вересня на підставі висновків Міжвідомчої комісії і визначає порядок проведення конверсії смуг радіочастот (1920-1935 МГц, 1950-1980 МГц, 2010-2015 МГц, 2020-2025 МГц, 2110-2125 МГц, 2140-2170 МГц) шляхом зміни частотних привласнень радіоелектронних засобів спеціальних користувачів, які працюють у зазначених смугах, і їх переведення за вказані смуги радіочастот.