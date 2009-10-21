Ющенко поскаржився КС ще на одне рішення Тимошенко

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Подання вивчає секретаріат суду
Сьогодні до Конституційного Суду України надійшло конституційне подання Президента України щодо розпорядження Кабінету міністрів України «Деякі питання проведення конверсії смуг радіочастот» від 16 вересня 2009 року № 1119-р.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі КС.
Згідно з Регламентом Конституційного Суду України, конституційне подання передано на вивчення в секретаріат суду.
Як повідомляв УНІАН, згідно з розпорядженням «Про порядок проведення конверсії смуг радіочастот для впровадження систем мобільного зв`язку третього покоління», уряд доручив Національній комісії з питань регулювання зв`язку провести тендер на видачу ліцензій для мобільного зв`язку третього покоління (3G).
Розпорядження було прийнято урядом 16 вересня на підставі висновків Міжвідомчої комісії і визначає порядок проведення конверсії смуг радіочастот (1920-1935 МГц, 1950-1980 МГц, 2010-2015 МГц, 2020-2025 МГц, 2110-2125 МГц, 2140-2170 МГц) шляхом зміни частотних привласнень радіоелектронних засобів спеціальних користувачів, які працюють у зазначених смугах, і їх переведення за вказані смуги радіочастот.