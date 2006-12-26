Ющенко не їде в Луганськ з технічних причин

Заплановану на сьогодні робочу поїздку Президента України Віктора ЮЩЕНКА до Луганської області перенесено.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив прес-секретар Луганської обласної державної адміністрації Михайло МАХНО з посиланням на прес-службу Президента.

Поїздку перенесено з технічних причин, додав М.МАХНО.

За його словами, на сьогоднішній захід за участю Президента в Алчевську було акредитовано 70 журналістів з Луганська, Алчевська та Донецька.

М.МАХНО також розповів, що сам дізнався про те, що Президент не приїде на Луганщину, із повідомлення з Алчевська, що знімають охорону з об’єктів, які мав відвідати Президент.

Після цього М.МАХНО, за його словами, зателефонував до прес-служби Президента і йому повідомили, що візит перенесено з технічних причин.