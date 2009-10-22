Тігіпко вважає, що металурги знайшли правильну стратегію

Претендент на пост Президента Сергій ТІГІПКО вважає правильною стратегію українських металургів з придбання за кордоном компаній з виробництва коксівного вугілляю.

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі С.ТІГІПКА з приводу заяви найбільшої металургійної компанії країни «Метінвест» про плани імпорту коксівного вугілля зі США. Зокрема, компанія до кінця року завезе 200 тис. тонн сировини, виготовленої на вугільному підприємстві United Coal, що належить їй.

«Вітчизняні металургійні компанії досить міцні, щоб купувати сировинні активи за кордоном та виробляти готову продукцію в Україні. Держава повинна сприяти цьому, стимулюючи попит на метал на внутрішньому ринку», - підкреслив С.ТІГІПКО.

За його словами, Україна відчуває дефіцит коксівного вугілля, і придбання за кордоном компаній, які його виробляють, - правильна стратегія українських металургів. “Головне, що центром виробництва сталі залишається Україна», - вважає С.ТІГІПКО.

На його думку, такі проекти доводять, що Україна не повинна бути й не буде сировинним придатком найбільших металургійних компаній світу. «Переробка сировини – це добре, але потрібно йти далі - налагодити випуск якісної автомобільної та корабельної сталі, металопродукції, що використовується у виробництві побутової техніки. Зараз попит на неї в Україні вкрай низький. І тут своє слово повинна сказати держава, всіляко стимулюючи зростання підприємств машинобудування», - наголосив С.ТІГІПКО.