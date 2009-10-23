Соратник Балоги звинуватив Ульянченко у «неприкритому тиску» на нардепів

Голова партії “Єдиний центр”, народний депутат України Ігор КРІЛЬ наголошує, що заяви глави Секретаріату Президента України Віри УЛЬЯНЧЕНКО про можливість зміни керівництва парламентської фракції «Наша Україна – Народна самооборона» виходять за межі її посадових повноважень.

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі І.КРІЛЯ.

“Пані УЛЬЯНЧЕНКО, очевидно, сплутала свою роботу на Банковій з її партійними функціями. Глава Секретаріату Президента, за визначенням, не має жодного стосунку до діяльності фракцій Верховної Ради. Тому як джерело інформації про внутрішньофракційні процеси вона не витримує ані найменшої критики. Це не її парафія”, - зокрема наголосив І.КРІЛЬ.

При цьому він додав: “Якщо ж вона говорила як партійний функціонер, то нехай це чітко вказує. Тоді буде чіткіше зрозуміло, звідки виходять відповідні ініціативи”.

І.КРІЛЬ відзначив, що будь-які рішення щодо зміни керівництва фракції можуть бути прийняті лише в установленому порядку, легітимно та відкрито. Однак це – винятково внутрішня справа фракції «НУ-НС». «Тому різного роду некомпетентні заяви з Банкової можна розцінювати як неприкритий тиск на народних депутатів, що категорично неприйнятно», - підкреслив лідер “ЄЦ”.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією газети «Комерсант-Україна» (№ 182 від 23 жовтня), глава Секретаріату Президента України, голова політради партії «Наша Україна» Віра УЛЬЯНЧЕНКО не виключає можливості відставки лідера фракції НУ-НС Миколи МАРТИНЕНКА і повернення на цю посаду В’ячеслава КИРИЛЕНКА.