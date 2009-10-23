У Ющенка звинувачують Тимошенко: країна - на межі бюджетного колапсу

Перший заступник глави Секретаріату – представник Президента у Кабінеті міністрів України Олександр ШЛАПАК заявляє, що з вини уряду Україна опинилася на межі бюджетного колапсу.

Як повідомляє УНІАН сайт Президента, про це О.ШЛАПАК заявив в інтерв’ю телеканалу «Інтер».

За його словами, процес розрахунку зі всіма бюджетними споживачами суттєво погіршується з кожним днем. Коментуючи останні дані щодо заборгованості держави перед українськими бюджетниками, О.ШЛАПАК наголосив, що йдеться не стільки про безпосередню затримку заробітної плати, скільки про суттєву затримку фінансування «захищених статей» держбюджету, які передбачають пріоритетне забезпечення життєво важливих сфер видатків.

«В законі про державний бюджет України на 2009 рік, як і в попередніх бюджетах, є поняття «захищені статті», тобто ті напрямки, фінансування яких має здійснюватися пріоритетно і безумовно, якою би складною не була ситуація. Для прикладу, заробітну плату військовим заплатили – це добре, але хто заплатить за харчування? Хто заплатить за електроенергію, газ, обмундирування? Це я назвав лише кілька таких «захищених статей», а загалом їх значно більше – по всіх галузях. І власне ця заборгованість на сьогодні стрімко зростає», – зауважив перший заступник глави Секретаріату.

За словами О.ШЛАПАКА, особливо складною є ситуація на місцях. «Платежі місцевих громад, розпорядників коштів місцевих бюджетів або блокуються, або затримуються. Тобто уряд і казначейство гроші місцевих бюджетів використали для фінансування дефіциту державного бюджету, відділення казначейств в областях і районах забиті платіжками місцевих органів влади, які не виконуються через відсутність коштів», – констатував він.

Відповідаючи на запитання журналіста щодо витоків згаданої проблеми і обіцянок уряду підвищити виплати окремим категоріям населення, О.ШЛАПАК наголосив, що політика роздавання обіцянок без наявного ресурсу для їх виконання є неприпустимою.

«Президент України, експерти, всі з початку року в один голос твердили: перегляньте державний бюджет на 2009 рік. Зверталися постійно до уряду і парламенту. Неодноразово на сайті Президента вивішували аналіз, де показували, яким чином виконується бюджет. Нас не слухали, і уряд продовжував працювати за принципом заниження планів доходів кожного місяця і відкладання збору перенесених сум на потім. Наразі маємо проблему, коли за три останніх місяці і бюджет загальнодержавний, і бюджет пенсійного фонду повинні набрати невідомо звідки немислимий ресурс. Тобто ми на грані бюджетного колапсу. І це провина уряду – прямий наслідок його безвідповідальних рішень», – зазначив О.ШЛАПАК.