Томенко знає, чиє прізвище може бути головною інтригою на виборах

Головною інтригою президентської кампанії може стати вихід глави держави Віктора ЮЩЕНКА на третє місце.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на прес-конференції заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО.

Він зазначив, що «його прізвище може бути головною інтригою на президентській виборчій кампанії». «Ми маємо всі підстави спрогнозувати, що Віктор ЮЩЕНКО може зайняти третє місце», - додав М.ТОМЕНКО.

За його словами, для багатьох експертів це може стати несподіванкою, оскільки вони прогнозують йому 5-те або 6-те місце. «При правильній побудові стратегії виборчої кампанії, при активній роботі його команди він дійсно може вийти на третє місце», - зазначив М.ТОМЕНКО.

В той же час він висловив здивування з приводу того, що В.ЮЩЕНКО йде на президентські вибори як самовисуванець. «Це несподіванка, що Президент України прийняв рішення йти самовисуванцем на вибори», - зазначив М.ТОМЕНКО.

За його словами, можливо, це сталося через те, що команда не була впевнена, що В.ЮЩЕНКО набере більшість голосів хоча б в одній з партій, тому вирішили піти шляхом самовисування.