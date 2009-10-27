ЦВК зареєструвала Тігіпка кандидатом у президенти

Центральна виборча комісія зареєструвала Сергія ТІГІПКА кандидатом на пост Президента України.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було прийняте сьогодні на засіданні ЦВК одноголосно.

Центрвиборчком не виявив помилок у документах С.ТІГІПКА, поданих на реєстрацію кандидатом у президенти.

Голова ЦВК Володимир ШАПОВАЛ вручив С.ТІГІПКУ посвідчення кандидата у президенти.