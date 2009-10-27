ЦВК зареєструвала Тігіпка кандидатом у президенти
12:30, 27 жовтня 2009Політика
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Рішення - одностайне
Центральна виборча комісія зареєструвала Сергія ТІГІПКА кандидатом на пост Президента України.
Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було прийняте сьогодні на засіданні ЦВК одноголосно.
Центрвиборчком не виявив помилок у документах С.ТІГІПКА, поданих на реєстрацію кандидатом у президенти.
Голова ЦВК Володимир ШАПОВАЛ вручив С.ТІГІПКУ посвідчення кандидата у президенти.
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