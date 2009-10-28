Історичний будинок на Грушевського хочуть подарувати комерсантам

На сесії Київради завтра планується розглянути проект рішення, яким передбачена передача у власність невідомим особам історичного будинку та прилеглої земельної ділянки за адресою: вул. Грушевського, 8/16.

Про це інформує прес-служба фракції БЮТ у Київраді.

Як зазначають члени фракції БЮТ, у 2005 році земельну ділянку на вул. Грушевського, 8/16 було передано в оренду на 15 років «об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку для реконструкції нежитлових приміщень будинку з подальшою експлуатацією та обслуговуванням будинку торгівлі». Відповідно до нового проекту рішення, депутатам запропоновано віддати цю ділянку у власність.

«Тобто не продати, а просто віддати земельну ділянку з історичним будинком у власність”, - підкреслив заступник голови постійної комісії з питань власності, депутат фракції БЮТ у Київраді Денис МОСКАЛЬ.

За його даними, фактично за цією адресою знаходиться не житловий будинок, а один із найдорожчих магазинів Києва, що розташувався на всіх 5 поверхах історичної будівлі.

«Я дуже сумніваюся, що у володарів цього бутіка немає грошей, щоб сплачувати оренду чи викупити цю ділянку. Адже середня ціна, наприклад, куртки у цьому магазині – декілька тисяч доларів», - додав Д.МОСКАЛЬ.

Довідка УНІАН: за адресою вул. Грушевського, 8/16 знаходиться магазин SANAHUNT.