У п’ятницю, 30 жовтня, об 11.00 у приміщенні Національного прес-центру телебачення та радіомовлення України (вул. Хрещатик, 26) відбудуться установчі збори оновленої громадської ради при Держкомтелерадіо.

Як повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю та ЗМІ Держкомтелерадіо, на порядку денному:

1. Обрання голови та секретаря громадської ради.

2. Обговорення перспективного плану роботи та напрямків діяльності.

3. Призначення дати проведення наступного засідання.

Перед членами громадської ради, до складу якої увійшли представники громадських організацій, впливових ЗМІ, науковці, народні депутати України, виступить в. о. голови Держкомтелерадіо Олег НАЛИВАЙКО.