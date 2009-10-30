У ПР переконують, що Янукович не аж настільки багатий

Майже всі кандидати у президенти помилилися у своїх деклараціях про доходи.

Про це в ефірі 5 каналу заявила регіоналка Олена Лукаш.

"Майже всі кандидати у президенти помилилися у своїх деклараціях. Хтось на 67 гривень, хтось на 200 тисяч гривень. Один з кандидатів помилився на 11 мільйонів гривень", - зазначила вона.

Водночас депутат відмовилася назвати ім`я цього кандидата.

Також, за її словами, деякі з кандидатів у президенти двічі змінювали свої передвиборчі програми. "Наприклад, з програми президента Віктора Ющенка, як кандидата у президенти, зник пункт про помісну церкву", - сказала Лукаш.

Коментуючи декларацію про доходи лідера Партії регіонів Віктора Януковича, регіоналка сказала: "Він не став настільки багатим, як вам здається. Аналізуючи цю декларацію, журналісти намагалися шляхом плюсування зробити висновки з певних сум".

"Справа в тому, що сама декларація про доходи затверджена ще у 1997 році і немає розділу "видатки". Тому дохід від реалізації майна, щоб придбати будинок, потрапляє у другий розділ з єдиною назвою "дохід", - заявила Лукаш.

За її словами, "саме від реалізації майна Янукович сплатив податки, задекларував доходи і придбав житло".

"Він реалізував майно, яке було у попередні роки, і на виручені кошти він придбав нове майно. Але журналісти, не маючи досвіду державного службовця, який кожен рік заповнює декларацію про доходи, зрозуміли, що це й те, й те, й те", - заявила депутат.

Українська правда