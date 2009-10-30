Томенко: ми або на Банковій, або в опозиції, третього не дано

Заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО вважає, що після виборів всі в парламенті «будуть на стороні нового Президента».

Про це він сказав в інтерв`ю «Левому берегу».

За словами М.ТОМЕНКА, «про саморозпуск – механізм складання 150-ти мандатів, не говорю, оскільки в Партії регіонів і в БЮТ багато хто знає, що вони вже не стануть депутатами, в НСНУ – тим більше».

Щодо розпуску Верховної Ради за ініціативою Президента віце-спікер вважає, що «все залежить від того, який саме формат співпраці він запропонує фракціям».

На запитання журналіста про вірогідність того, що після першого туру виборів прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО або лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ, передбачаючи програш, спробують зробити все, щоб другий тур не відбувся або результати першого визнали недійсними, М.ТОМЕНКО відповів: «Наша команда повинна чітко для себе сформулювати: ми або на Банковій або в опозиції. Третього – на зразок спроб зриву або чогось подібного - не дано».

«Поки подібних «деструктивних» настроїв ні у ТИМОШЕНКО, ні у ЯНУКОВИЧА не спостерігається. На відміну від ЮЩЕНКА. Який, через його характер і настрій команди, переконаний: займе друге місце. Й переможе потім ЯНУКОВИЧА. Складно прогнозувати його реакцію, коли виявиться, що «друге» місце – четверте, насправді, а то й п`яте», - сказав М.ТОМЕНКО.