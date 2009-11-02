Тимошенко вимагатиме кримінальних справ проти «фармацевтів-мародерів»

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО і глава Секретаріату Президента Віра УЛЬЯНЧЕНКО попереджають підприємців і лікарів про відповідальність за спекуляцію препаратом "Таміфлю", закупленим у Швейцарії для безкоштовного розповсюдження в лікарнях України. Препарат придбано урядом за ціною 67 грн. за упаковку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вони заявили сьогодні вночі в аеропорту "Бориспіль", де разом з міністром закордонних справ України Петром ПОРОШЕНКОМ зустрічали літак, що привіз до Києва першу партію препарату обсягом 300 тисяч упаковок.

Ю.ТИМОШЕНКО відзначила, що сьогодні "Таміфлю" в деяких аптеках продається за 600 грн. за упаковку.

"Це, вважайте, в 10 разів більше деруть ці мародери у приватних аптеках з людей грошей. Це не просто злочин. Із завтрашнього дня я вимагатиму від Генеральної прокуратури і МВС порушення кримінальних справ за мародерство проти тих приватних аптек, які продають ці ліки у 10 разів дорожче", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

В.УЛЬЯНЧЕНКО також заявила про неприпустимість продажу ліків з цієї партії. І наголосила, що відмінною рисою ліків, що надійшли за спеціальною ціною, є відсутність будь-яких написів на упаковках російською і українською мовами.

"Сьогодні ці ліки, які розвантажуються, мають написи лише англійською мовою. Це попередження стосується лікарів і тих спекулянтів, які братимуть цю гуманітарну допомогу і розповсюджуватимуть її за тією ціною, про яку сьогодні говорила прем`єр-міністр. Це серйозне попередження для тих, хто хоче наживатися на цій справі", - відзначила В.УЛЬЯНЧЕНКО.

Вона відзначила ефективність роботи як уряду, так і МЗС із закупівлі препарату.

"Дуже добре, що дуже ефективно спрацювали Міністерство закордонних справ, уряд, і на виконання рішення РНБО цей вантаж надійшов в Україну. Я сподіваюся, що це не останній вантаж", - зазначила В.УЛЬЯНЧЕНКО.

У свою чергу, П.ПОРОШЕНКО наголосив, що досягнута домовленість про закупівлю "Таміфлю" за 67 грн. за упаковку дозволила заощадити майже 140 млн. грн. бюджетних коштів.

"Це вперше без будь-яких посередників, безпосередньо (закупили препарат - УНІАН): виробник - фірма Roche, одержувач - Міністерство охорони здоров`я України. Сьогодні ми заощадили 140 млн. бюджетних грошей. Це - ефективність нашої спільної роботи", - відзначив П.ПОРОШЕНКО.