Парубій заявляє, що рішення про відкликання Мартиненка є легітимним

Народний депутат України Андрій Парубій заявляє, що рішення фракції НУ-НС про відкликання Миколи Мартиненка з посади голови фракції є легітимним, оскільки під цим рішенням поставили підписи більшість депутатів фракції.

«За відставку Мартиненка зібрано 38 підписів і всі вони належним чином зареєстровані в Апараті ВР України», - сказав він.

За словами Парубія, згідно з чинним законодавством головуючий на засіданні повинен оголосити про відповідне рішення фракції на пленарному засіданні ВР України.

«Заяви ж, що лунають сьогодні від окремих депутатів, є лише намаганням сховатися під „бютівською спідницею” і не відображають позицію фракції щодо питання необхідності зміни керівництва».

„Депутатська більшість фракції НУНС не має потреби відповідати на кожне звинувачення чергового бютівського клерка, бо наше завдання – працювати в інтересах людей, а не окремо взятих вождів”, - наголосив Андрій Парубій.