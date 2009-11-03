Парубій заявляє, що рішення про відкликання Мартиненка є легітимним

13:00, 03 листопада 2009
Політика
2811 0

Нардепи ховаються під спідницею?

Народний депутат України Андрій Парубій заявляє, що рішення фракції НУ-НС про відкликання Миколи Мартиненка з посади голови фракції є легітимним, оскільки під цим рішенням поставили підписи більшість депутатів фракції.

«За відставку Мартиненка зібрано 38  підписів і всі вони належним чином зареєстровані в Апараті ВР України», - сказав він.

За словами Парубія, згідно з чинним законодавством головуючий на засіданні повинен оголосити про відповідне рішення фракції на пленарному засіданні ВР України.

«Заяви ж, що лунають сьогодні від окремих депутатів, є лише намаганням сховатися під „бютівською спідницею” і не відображають позицію фракції щодо питання необхідності зміни керівництва».

„Депутатська більшість фракції НУНС не має потреби відповідати на кожне звинувачення чергового бютівського клерка, бо наше завдання – працювати в інтересах людей, а не окремо взятих вождів”, - наголосив Андрій Парубій.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter