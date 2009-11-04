Кириленко: минає тиждень епідемії, а масок як не було, так і немає

Лідер Громадського руху «За Україну!» В’ячеслав Кириленко закликає перших посадових осіб держави провести спільне засідання на тему боротьби з епідемією грипу в Україні. Про це він сказав, виступаючи з парламентської трибуни.

«Якщо перші посадові особи дійсно думають про боротьбу з епідемію, то найближчим часом ми повинні побачити спільне засідання за участю президента України, прем’єр-міністра, голови Верховної Ради та лідера опозиції, після якого буде спільний брифінг на тему боротьби з епідемією, а не на тему власної політичної самореклами, що, на жаль, ми спостерігаємо останнім часом», - сказав він.

Кириленко звернув увагу на те, що «скоро минає тиждень, як Україна знаходиться в режимі епідемії, а масок і противірусних препаратів як не було, так і немає». «Не дивлячись на переможні реляції, звіти уряду та його керівництва громадяни і дотепер не можуть купити навіть в мінімальній кількості засобів самозахисту», - наголосив народний депутат.

За його словами, відсутність необхідних засобів профілактики грипу є наслідком встановлення урядом граничних цін на лікарські препарати в усіх аптеках незалежно від форми власності. «Уряд пропонує, щоб громадяни України залишались без захисту, без масок і без необхідних препаратів ще не відомо скільки часу, тому що встановлені граничні ціни, - сказав Кириленко. - Очевидно, що такий підхід є не продуктивним».

На думку Кириленка, граничні ціни можуть бути встановлені у державних і комунальних аптеках, яких в Україні 22%, і там продаватися по ціні, яка встановлена урядом.

«Але в Україні є достатньо людей, які могли б купити маску не за одну гривню, а дорожче у мережі приватних аптек, - вважає лідер Руху «За Україну!» - Тому ми закликаємо припинити безпідставний терор проти чесних людей, які просто продають товари у аптеках, а дати можливість наповнити прилавки і дати можливість людям купувати засоби самозахисту по різних цінах».