У Севастополі знайшли мертвим капітан-лейтенанта ЧФ РФ

У Севастополі внаслідок кульового поранення в голову помер начальник топографічної служби бригади морської піхоти Чорноморського флоту Російської Федерації.

Про цей інцидент УНІАН повідомило джерело в штабі ЧФ Росії.

За даними видання «Флот2017», 3 листопада у службовому кабінеті був знайдений мертвим начальник топографічної служби 810-ї окремої бригади морської піхоти ЧФ РФ. Смерть наступила в результаті кульового поранення в голову.

Офіцера знайшли мертвим військовослужбовці добового наряду з пістолетом у правій руці. Біля нього була знайдена записка з текстом «Прошу в моей смерти никого не винить».

За інформацією видання, перед цим капітан-лейтенант (1982 р.н.) заступив у добовий наряд помічником оперативного чергового бригади морської піхоти, одержав пістолет ПМ і 16 патронів до нього.

Тіло відвезли у військово-морський госпіталь ЧФ РФ.

На даний час дізнавачами ЧФ Росії здійснюється дослідча перевірка у рамках статті 110 Кримінального кодексу РФ «Доведення до самогубства».

Як заявляють в українських правоохоронних органах, до них офіційних повідомлень щодо смерті військовослужбовця на території військової частини ЧФ РФ від командування флоту або співробітників військової прокуратури ЧФ РФ не надходило.

Як повідомляв УНІАН, 4 листопада голова Служби безпеки України Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО повідомив, що жителі Севастополя знайшли і передали СБУ секретні документи Чорноморського флоту РФ, які були загублені.

Втім, про зв`язок між цими двома подіями поки що ніяких даних немає.