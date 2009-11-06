Ющенко і Лукашенко їдуть на Івано-Франківщину

Президенти України та Білорусі Віктор ЮЩЕНКО і Олександр ЛУКАШЕНКО сьогодні відвідають Івано-Франківську область.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Івано-Франківської обласної державної адміністрації.

Як повідомляв УНІАН, В.ЮЩЕНКО заявив, що 6 листопада він разом з О.ЛУКАШЕНКОМ, який нині перебуває в Україні, відвідають один з українських регіонів, постраждалих від епідемії грипу. Він тоді не уточнив, про який саме регіон йдеться.

За словами В.ЮЩЕНКА, його білоруський колега приїде не з порожніми руками.