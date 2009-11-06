Тимошенко завітає на комбінат ім. Ілліча

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО відбула з робочою поїздкою в Маріуполь (Донецька область).

Як передає кореспондент УНІАН, під час поїздки Ю.ТИМОШЕНКО ознайомиться з роботою ВАТ «Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча» і проведе зустріч з колективом підприємства.

Також прем`єр-міністр планує провести в Маріуполі нараду на тему: «Про роботу ГМК, виконання меморандуму про взаєморозуміння між урядом і підприємствами гірничо-металургійного комплексу, і головне завдання щодо розвитку галузі».

Крім того, Ю.ТИМОШЕНКО під час поїздки зустрінеться з викладачами і студентами Приазовського державного технічного університету.

Також Ю.ТИМОШЕНКО планує виступити в прямому ефірі місцевого телебачення.

Сьогодні пізно ввечері Ю.ТИМОШЕНКО планує повернутися до Києва.