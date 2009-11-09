БЮТ збирається потіснити ПР на Донбасі

До кінця року команда кандидата на пост Президента України Юлії ТИМОШЕНКО представить громадськості програму «Новий Донбас» - план розвитку регіону.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час прес-конференції повідомила керівник виборчого штабу Ю.ТИМОШЕНКО в Луганській і Донецькій областях Наталя КОРОЛЕВСЬКА.

«Ми повірили, що зможемо збудувати новий Донбас, який зможе привернути до себе сильні еліти», - сказала Н.КОРОЛЕВСЬКА. Вона вважає Донбас перспективним для багатьох політичних сил регіоном.

«Склався стереотип, що Луганська і Донецька області – це історично вотчина Партії регіонів. І Партія регіонів намагається переконати всі політичні сили не приходити в регіон і не витрачати часу і сил», - сказала Н.КОРОЛЕВСЬКА. Водночас вона наголосила, що еліти «старого Донбасу побудували свій регіон на страху бізнесу, на страху людей». «Бачимо, як більшість ЗМІ в регіоні належать ПР, більшість чиновників, вся вертикаль чиновників також підтримує ПР... Люди повинні мати альтернативні рішення», - вважає вона.

Н.КОРОЛЕВСЬКА упевнена в тому, що президентські вибори – це старт для нової концепції Донбасу, для приходу в регіон молодих амбітних людей.

«Ми розраховуємо на підтримку в регіоні. За попередніми соціологічними опитуваннями, на сьогодні в Луганській і Донецькій областях від 7% до 15% населення підтримують Юлію ТИМОШЕНКО», - сказала Н.КОРОЛЕВСЬКА. За її словами, в регіоні від 10 до 15% «симпатиків, які позитивно ставляться до Ю.ТИМОШЕНКО як до майбутнього Президента».