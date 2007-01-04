Ющенко і Саакашвілі влаштували культпохід

Президенти України та Грузії Віктор ЮЩЕНКО та Михайло СААКАШВІЛІ разом з дружинами відвідали місто Коломию на Прикарпатті.

Як передає кореспондент УНІАН, вони оглянули експонати Музею народного мистецтва Гуцульщини і Покуття імені Йосафата Кобринського. В.ЮЩЕНКО підтримав ініціативу надати статус національного Музею народного мистецтва Гуцульщини і Покуття. За його словами, музей є унікальним, і вже давно заслужив цей статус.

Потім гості пішки пройшли до єдиного в Україні Музею писанок, де зберігається понад 5 тис. писанок. По дорозі В.ЮЩЕНКО та М.СААКАШВІЛІ спілкувалися із тисячами жителів Коломиї, які зустрічали їх із державними прапорами та символікою блоку «Наша Україна». Вони скандували «Ющенко! Ющенко!», «Україна, Грузія, дружба!».

Президентів супроводжували в Коломиї голова Івано-Франківської облдержадміністрації Роман ТКАЧ та голова обласної ради Ігор ОЛІЙНИК.

Як повідомляв УНІАН, третього січня М.СААКАШВІЛІ прибув в Україну разом з дружиною Сандрою РУЛОВС та двома синами на особисте запрошення В.ЮЩЕНКА. Заплановано, що Президент Грузії з родиною гостюватимуть в Україні до суботи, 6 січня.