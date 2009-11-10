Тимошенко: уряд завжди дбатиме про утвердження позиції української мови

Прем’єр-міністра Юлія ТИМОШЕНКО запевняє, що уряд завжди дбатиме про те, щоб українська мова утверджувала свої позиції у суспільному житті.

Як повідомили УНІАН в Управлінні у зв’язках із засобами масової інформації Секретаріату Кабінету міністрів, про це йдеться у вітанні глави уряду з нагоди Дня української писемності та мови.

Зокрема, за словами Ю.ТИМОШЕНКО, “підтримуючи розвиток мов інших національностей, які живуть в Україні, уряд завжди дбатиме про те, щоб українська утверджувала свої позиції у суспільному житті, бо, як відомо, скільки мов ти знаєш, стільки разів ти людина”.

Як наголосила прем’єр, “українська мова є одним із найбільших надбань нашого народу, живим ланцюгом, який поєднує нас із поколіннями від часів Київської Русі й до сьогодення”.

Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що “для сотень геніальних людей українська була материнською мовою. Мільйони наших земляків по цілому світі рідною вважають мову Тараса Шевченка, Лесі Українки та Івана Франка”.

“Наше завдання - передати цей безцінний скарб своїм нащадкам, зберегти його багатство та милозвучність”, - наголосила прем’єр і побажала “всім нам любити, берегти та плекати українську мову”.