Литвин вже не проти дострокових виборів до Ради, але за однієї умови

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН виступає за проведення дострокових парламентських виборів, у разі скасування норми про обрання депутатів за партійними списками.

Про це він повідомив в ефірі радіо “Ера FM”.

Він вкотре наголосив, що слід змінити виборчу систему. “За такого підходу я бачив би сенс ще раз провести вибори, бо відміна виборів за партійними списками радикально у позитивному плані призвела би до оздоровлення системи влади”, – заявив В.ЛИТВИН.

Відповідаючи на питання, якими можуть бути підстави для розпуску парламенту, голова ВР сказав, що “підстави для розпуску завжди можна знайти”. Він зазначив, що новообраний Президент буде мати “найвищу легітимність" і “буде говорити, що наділений повноваженнями чинити будь-які дії”.