Яценюк: гроші в медицині просто розкрадаються

Кандидат на посаду Президента України Арсеній ЯЦЕНЮК вважає, що ситуація з грипом точно відображає стан української медицини.

Як повідомили УНІАН в прес-службі А.ЯЦЕНЮКА, про це він сказав на мітингу-телемості між Севастополем та іншими 10 містами Криму.

За словами політика, стан української медицини став дуже очевидним після того, як уряд і «Вона» особисто почали активно боротися з грипом. «Це - яскраве свідчення того, що в країні немає держави - і з цього потрібно починати. Була би держава - не було би проблем, у тому числі й з грипом», - сказав він.

А.ЯЦЕНЮК підкреслив, що медицина в Україні перетворилася на великий бізнес, де пацієнти - це просто клієнти, «яких не потрібно лікувати, оскільки якщо їх вилікувати, то завтра не буде грошей (у фармакологічних компаній)».

А.ЯЦЕНЮК також заявив, що не бачить альтернативи бюджетній медицині. На переконання політика, ті, хто говорить про те, що в країні необхідно запровадити страхову медицину, переслідують лише одну мету - створити ще один фонд, «годівницю» і перерозподілити гроші з державного бюджету в приватні страхові компанії і клініки. А.ЯЦЕНЮК зазначив, що неможливо в обов’язковому порядку обтяжити всіх громадян додатковими страховими внесками на медицину: «Це при пенсії в 640 гривень, при тому, що середня зарплатня 70% українців не перевищує тисячі гривень. Звідки взяти ці гроші? Їх критично немає», - сказав він.

Водночас А.ЯЦЕНЮК не виключає можливості існування страхової медицини для тих, хто має змогу її оплатити. «Той 1%, який сьогодні в Україні хоче страхуватися, - будь ласка, йдіть, страхуйтеся, ви маєте таку можливість, платіть приватним клінікам», - сказав він.

Реформи в медицині, за словами А. ЯЦЕНЮКА, необхідно розпочинати з системи розподілу бюджетних коштів. «Якщо говорять, що у медицини немає грошей, це неправда. Їх ніколи не буде, якщо гроші просто розкрадаються, - підкреслив він. – В середньому препарат, який купується за кордоном за 1 долар, продається тут, в країні, бюджетною лікувальною установою за 30».

Тому, зазначив А.ЯЦЕНЮК, треба починати із внесення змін у витрачання бюджетних коштів. За його словами, державні закупівлі обов’язково мають відбуватися виключно у прозорому форматі.

Окрім того, А.ЯЦЕНЮК вважає за необхідне «опустити все фінансування медицини на найнижчий рівень». «Є центральна районна лікарня – нехай головлікар центральної районної лікарні самостійно розбирається: він закуповуватиме медпрепарати, і якщо неправильно закупить, його ця ж територіальна громада і цей же мер самі «на вила візьмуть», - додав А.ЯЦЕНЮК.

Він також виступає за те, щоб «по-новому спроектувати всю мережу лікувальних закладів». Він нагадав, що за радянських часів лікувальні установи будувалися за безкоштовного газу та електроенергії. На сьогодні склалася інша ситуація, коли всі бюджетні гроші спрямовуються на газ, опалення, житлово-комунальні послуги. “Ми займаємось тільки тим, що опалюємо атмосферу і величезні заводи у вигляді лікарень. Тому моє завдання – збудувати нові лікарні невеликого розміру, оптимізовані, де ми витрачатимемо кошти не на утримання лікарні, а на лікування хворого», - сказав він.

Політик також виступає за впровадження обов’язкового профілактичного огляду населення: «Ми зобов’язані запровадити щорічну діагностику для того, щоб людину діагностувати на ранній стадії захворювання. Це - набагато ефективніше для людини і дешевше для держави. Якщо ми діагностували на ранній стадії, це значить, що ми вилікуємо, врятуємо життя людині».

Ще одним своїм завданням А.ЯЦЕНЮК вважає вирішення проблеми матеріального забезпечення лікаря. «Ми ще кілька років так попрацюємо, і у нас в медичних установах ані медсестер, ані лікарів не буде: одна частина виїде в Італію, Францію, Німеччину, а інша - в Росію», - додав він.