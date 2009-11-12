Азаров каже, що уряд дурив країну 10 місяців поспіль

Без коштів Міжнародного валютного фонду Україна не могла б розраховуватися за російський газ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр фінансів опозиційного уряду, народний депутат України Микола АЗАРОВ на брифінгу у четвер.

За словами М.АЗАРОВА, «десять місяців поспіль уряд дурив країну, заявляючи про успішне виконання державного бюджету». Він вважає, що весь 2009 рік «замість уряду працював МВФ».

«Розраховуватися з Росією за газ можна, або використовуючи друкарський верстат НБУ, або позичаючи кошти у всіх, зокрема, і у МВФ», - зазначив М.АЗАРОВ.

Крім того, він розкритикував політику запозичень уряду, зазначивши, що на сьогоднішній день обсяг ОВДП в обігу перевищив 70 млрд. грн., збільшившись за рік на 53 млрд. грн. За словами М.АЗАРОВА, така політика уряду в частині випуску ОВДП перешкоджає відновленню банківського кредитування, оскільки на сьогодні банкам вигідно купувати ОВДП з доходністю 27-29%, ніж кредитувати економіку. «При такому обсягу запозичень економіка не може піднятися», - наголосив М.АЗАРОВ.

Довідка УНІАН. Міжнародний валютний фонд (МВФ) в листопаді 2008 року ухвалив рішення про надання Україні дворічної програми кредитування stand-by на суму близько 16,4 млрд. дол. і надав перший транш кредиту у розмірі 4,5 млрд. дол.

12 травня до України надійшло 2,8 млрд. дол. другого траншу кредиту МВФ. Частину другого траншу в розмірі 1,5 млрд. дол. спрямовано безпосередньо до Державного бюджету України для фінансування зовнішніх боргових зобов`язань уряду.

Значну частину третього траншу, наданого в обсягу 3,3 млрд. дол. - замість 3,2 млрд. дол., що планувалися, - також було спрямовано на фінансування дефіциту бюджету, зокрема, 1,9 млрд. дол. – на забезпечення зовнішніх зобов`язань держави.

Четвертий транш кредиту МВФ, надання якого очікувалося в середині листопада ц.р., планувалося використати для покриття дефіциту держбюджету.